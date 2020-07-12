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Нойер попал в международный скандал, спев националистическую песню в Хорватии

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Немец оконфузился во время отпуска.
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер
Getty Images

Голкипер Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер оказался в центре громкого скандала во время отпуска в Хорватии.

В Сеть попало видео, где футболист в компании тренера вратарей “немецкой машины“ Тони Тапаловича и других людей поет песню Lijepa li si.

Дело в том, что в композиции упоминается территория Герцег-Босна, которая являлась непризнанным государством в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах.

Кроме того, Марко Перковича, который является автором песни, считают поклонником пронацистского хорватского режима Усташи.

После этой публикации Нойер подвергся серьезной критике в Германии, Сербии и Боснии. Личный менеджер немца объяснил, что вратарь не знает хорватского языка и не знал смысла песни.

Ранее Аталанту обвинили в территориальной дискриминации.

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Теги: футбол, вне игры, Мануэль Нойер, скандал
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