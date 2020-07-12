Нойер попал в международный скандал, спев националистическую песню в Хорватии
Голкипер Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер оказался в центре громкого скандала во время отпуска в Хорватии.
В Сеть попало видео, где футболист в компании тренера вратарей “немецкой машины“ Тони Тапаловича и других людей поет песню Lijepa li si.
Дело в том, что в композиции упоминается территория Герцег-Босна, которая являлась непризнанным государством в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах.
Кроме того, Марко Перковича, который является автором песни, считают поклонником пронацистского хорватского режима Усташи.
Manuel Neuer singing “Lijepa Li Si“ is a unique thing to see.— 🇭🇷Croatian Football🇭🇷 (@CroatiaFooty) July 12, 2020
Maybe he's preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ
После этой публикации Нойер подвергся серьезной критике в Германии, Сербии и Боснии. Личный менеджер немца объяснил, что вратарь не знает хорватского языка и не знал смысла песни.
Ранее Аталанту обвинили в территориальной дискриминации.
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