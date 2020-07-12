Нойер попал в международный скандал, спев националистическую песню в Хорватии

Немец оконфузился во время отпуска.

Голкипер Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер оказался в центре громкого скандала во время отпуска в Хорватии.

В Сеть попало видео, где футболист в компании тренера вратарей “немецкой машины“ Тони Тапаловича и других людей поет песню Lijepa li si.

Дело в том, что в композиции упоминается территория Герцег-Босна, которая являлась непризнанным государством в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах.

Кроме того, Марко Перковича, который является автором песни, считают поклонником пронацистского хорватского режима Усташи.

Manuel Neuer singing “Lijepa Li Si“ is a unique thing to see.



Maybe he's preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ — 🇭🇷Croatian Football🇭🇷 (@CroatiaFooty) July 12, 2020

После этой публикации Нойер подвергся серьезной критике в Германии, Сербии и Боснии. Личный менеджер немца объяснил, что вратарь не знает хорватского языка и не знал смысла песни.

Ранее Аталанту обвинили в территориальной дискриминации.