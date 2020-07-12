"Это не для тебя": Отец Холанда раскритиковал Эрлинга за поход в ночной клуб
Норвежец оказался в центре скандала.
Отец форварда Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда Альф-Инге прокомментировал скандальную ситуацию, в которую попал его сын.
Вчера, 12 июля, норвежца выгнали из ночного клуба. Вся причина в том, что футболист собрал возле себя большое количество людей, что нарушает правила безопасности во время пандемии коронавируса.
Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh— Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 12, 2020
“Эрлинг, возвращайся к работе. Ночная жизнь большого города не для тебя“, - написал Холанд-старший в Twitter.
Ранее Аталанту обвинили в территориальной дискриминации.
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