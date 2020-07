"Это не для тебя": Отец Холанда раскритиковал Эрлинга за поход в ночной клуб

Отец форварда Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда Альф-Инге прокомментировал скандальную ситуацию, в которую попал его сын.

Вчера, 12 июля, норвежца выгнали из ночного клуба. Вся причина в том, что футболист собрал возле себя большое количество людей, что нарушает правила безопасности во время пандемии коронавируса.

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh