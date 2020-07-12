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"Это не для тебя": Отец Холанда раскритиковал Эрлинга за поход в ночной клуб

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Норвежец оказался в центре скандала.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Отец форварда Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда Альф-Инге прокомментировал скандальную ситуацию, в которую попал его сын.

Вчера, 12 июля, норвежца выгнали из ночного клуба. Вся причина в том, что футболист собрал возле себя большое количество людей, что нарушает правила безопасности во время пандемии коронавируса. 

“Эрлинг, возвращайся к работе. Ночная жизнь большого города не для тебя“, - написал Холанд-старший в Twitter.

Ранее Аталанту обвинили в территориальной дискриминации.

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Теги: Эрлинг Холанд, Боруссия Дортмунд, чемпионат Германии, Бундеслига, футбол
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