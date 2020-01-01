Стало известно, почему Холанда выгнали из ночного клуба

Форвард собрал возле себя большое количество людей.

Вчера, 12 июля, лидер Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд был выгнан из ночного клуба.

Представитель охранной компании PSS Securitas Кристофер Нэсхайм сообщил причину, по которой норвежец был выставлен из ночного заведения.

“Инцидент произошел из-за правил по предотвращению распространения COVID-19. Возле Холанда собралось большое количество людей. Фанаты просили сфотографироваться и разговаривали с ним. Давление росло, и в конце концов, нам пришлось попросить его уйти.

Эрлинг был абсолютно трезвым. Он был готов к сотрудничеству и показал полное понимание ситуации после разговора на улице“, - приводит слова охранника Нэсхайм Goal со ссылкой на Bild.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес подрался с одноклубником перед матчем с Галатасараем.