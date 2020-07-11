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Лидера Боруссии Д выставили из ночного клуба в Норвегии

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В Сети гуляет видео инцидента с участием Эрлинга Холанда.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Лидер дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд проводит свой отпуск в родной Норвегии.

Во время отдыха в одном из ночных клубов с 19-летним футболистом произошла неприятность - его выставила охрана. В Сети появилось видео, где один из сотрудников заведения силой отталкивает футболиста подальше от здания. Видео было снято на улице около клуба.

Отметим, что Холанд, который 21 июля отпразднует свой 20-й день рождения, не только гуляет по ночным клубам, но и проводит время с семьей. Так, на своей страничке в Instagram футболист опубликовал фото с отцом Альфе-Инге, где они рубят деревья.

Ранее сообщалось, что ПСЖ попытается купить Холанда, если команду покинут Мбаппе или Неймар.

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Теги: Эрлинг Холанд, Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, футбол, вне игры
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