Лидера Боруссии Д выставили из ночного клуба в Норвегии

В Сети гуляет видео инцидента с участием Эрлинга Холанда.

Лидер дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд проводит свой отпуск в родной Норвегии.

Во время отдыха в одном из ночных клубов с 19-летним футболистом произошла неприятность - его выставила охрана. В Сети появилось видео, где один из сотрудников заведения силой отталкивает футболиста подальше от здания. Видео было снято на улице около клуба.

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS — Nikolai (@NRypdal) July 11, 2020

Отметим, что Холанд, который 21 июля отпразднует свой 20-й день рождения, не только гуляет по ночным клубам, но и проводит время с семьей. Так, на своей страничке в Instagram футболист опубликовал фото с отцом Альфе-Инге, где они рубят деревья.

Ранее сообщалось, что ПСЖ попытается купить Холанда, если команду покинут Мбаппе или Неймар.