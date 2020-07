Лидера Боруссии Д выставили из ночного клуба в Норвегии

Лидер дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд проводит свой отпуск в родной Норвегии.

Во время отдыха в одном из ночных клубов с 19-летним футболистом произошла неприятность - его выставила охрана. В Сети появилось видео, где один из сотрудников заведения силой отталкивает футболиста подальше от здания. Видео было снято на улице около клуба.

