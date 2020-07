Стала известна дата начала нового сезона чемпионата Германии

Руководство чемпионата Германии объявила о дате начало следующего сезона.

Как информирует пресс-служба организации, следующий розыгрыш Бундеслиги планируют начать 18 сентября. Первый тур должен состоятся на протяжении трех дней: с 18 по 21 сентября.

Отметим, что за неделю до начала чемпионата, клубы сыграют в Кубке Германии: с 11 по 14 сентября. Кроме того, зимний перерыв укоротили. Теперь игры начнутся сразу в январе.

⚽️🗓️

The new calendar for the 2020-21 season has been released ➡️ https://t.co/c7zoxQ0DYu



Bundesliga

◾️ Matchday 1: 18-21 September 2020

◾️ Matchday 34: 22 May 2021



Bundesliga 2

◾️ Matchday 1: 18-21 September 2020

◾️ Matchday 34: 23 May 2021



Supercup: 30 September 2020 pic.twitter.com/5723hca9BV