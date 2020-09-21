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Стала известна дата начала нового сезона чемпионата Германии

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Бундеслига вернется в сентябре.
Чемпионат Германии
Чемпионат Германии
Getty Images

Руководство чемпионата Германии объявила о дате начало следующего сезона.

Как информирует пресс-служба организации, следующий розыгрыш Бундеслиги планируют начать 18 сентября. Первый тур должен состоятся на протяжении трех дней: с 18 по 21 сентября.

Отметим, что за неделю до начала чемпионата, клубы сыграют в Кубке Германии: с 11 по 14 сентября. Кроме того, зимний перерыв укоротили. Теперь игры начнутся сразу в январе.

Ранее стала известна дата начала нового сезона чемпионата Франции.

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Теги: чемпионат Германии, Бундеслига, футбол
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