Байер - Бавария 2:4 видео голов и обзор финального матча Кубка Германии

Мюнхенский клуб не оставил шансов "фармацевтам".

Байер - Бавария: видео голов и обзор матча Getty Images

Бавария в финальном матче Кубка Германии уверенно обыграла Байер.

Мюнхенский клуб контролировал игру на протяжении всего поединка. В первом тайме им удалось обеспечить комфортное преимущество, забив два гола.

Во втором тайме Бавария также дважды поразила ворота Байера. В свою очередь, “фармацевты“ сумели дважды ответить чемпиону Бундеслиги.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Байер - Бавария:

Байер - Бавария 2:4

Голы: С. Бендер, 63, Хаверц, 90+4 (пен.) - Алаба, 16, Гнабри, 24, Левандовски, 61, 89



Байер: Градецки - Л. Бендер (Вайзер, 81), Тапсоба, С. Бендер, Венделл - Арангис, Баумгартлингер (Демирбай, 46) - Диаби, Амири (Фолланд, 46), Бейли (Беллараби, 77) - Хаверц.



Бавария: Нойер - Павар, Боатенг (Эрнандес, 69), Алаба, Дэвис - Киммих, Горецка - Гнабри (Коутиньо, 87), Мюллер (Тиаго, 87), Коман (Перишич, 67) - Левандовски.



Предупреждения: Венделл - Левандовски.