Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Байер - Бавария 2:4 видео голов и обзор финального матча Кубка Германии

Комментариев: 0
Мюнхенский клуб не оставил шансов "фармацевтам".

Байер - Бавария: видео голов и обзор матча
Байер - Бавария: видео голов и обзор матча
Getty Images

Бавария в финальном матче Кубка Германии уверенно обыграла Байер.

Мюнхенский клуб контролировал игру на протяжении всего поединка. В первом тайме им удалось обеспечить комфортное преимущество, забив два гола.

Во втором тайме Бавария также дважды поразила ворота Байера. В свою очередь, “фармацевты“ сумели дважды ответить чемпиону Бундеслиги.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Байер - Бавария:

Байер - Бавария 2:4
Голы: С. Бендер, 63, Хаверц, 90+4 (пен.) - Алаба, 16, Гнабри, 24, Левандовски, 61, 89

Байер: Градецки - Л. Бендер (Вайзер, 81), Тапсоба, С. Бендер, Венделл - Арангис, Баумгартлингер (Демирбай, 46) - Диаби, Амири (Фолланд, 46), Бейли (Беллараби, 77) - Хаверц.

Бавария: Нойер - Павар, Боатенг (Эрнандес, 69), Алаба, Дэвис - Киммих, Горецка - Гнабри (Коутиньо, 87), Мюллер (Тиаго, 87), Коман (Перишич, 67) - Левандовски.

Предупреждения: Венделл - Левандовски.

Поделись:
Теги: Байер Леверкузен, Бавария Мюнхен, Кубок Германии, футбол, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь