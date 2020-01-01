Бавария - обладатель Кубка Германии сезона 2019/20

Мюнхенский клуб уверенно расправился с Байером.

Бавария уверенно переиграла Байер в финале Кубка Германии.

Мюнхенский клуб вышел вперед на 16-й минуте благодаря голу Алабы. До перерыва Гнабри удвоил преимущество своей команды.

После перерыва Бавария продолжала контролировать игру. Левандовски забил третий гол на 61-й минуте. “Фармацевты“ не собирались сдаваться и на 63-й отыграли один пропущенный мяч.

Но звездный форвард мюнхенцев Роберт Левандовски оформил дубль под конец матча. Окончательный счет в поединке установил Хаверц, реализовав пенальти в компенсированное время.

Таким образом, Бавария оформила золотой дубль в текущем сезоне.

Байер - Бавария 2:4

Голы: С. Бендер, 63, Хаверц, 90+4 (пен.) - Алаба, 16, Гнабри, 24, Левандовски, 61, 89



Байер: Градецки - Л. Бендер (Вайзер, 81), Тапсоба, С. Бендер, Венделл - Арангис, Баумгартлингер (Демирбай, 46) - Диаби, Амири (Фолланд, 46), Бейли (Беллараби, 77) - Хаверц.



Бавария: Нойер - Павар, Боатенг (Эрнандес, 69), Алаба, Дэвис - Киммих, Горецка - Гнабри (Коутиньо, 87), Мюллер (Тиаго, 87), Коман (Перишич, 67) - Левандовски.



Предупреждения: Венделл - Левандовски.