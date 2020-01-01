Байер - Бавария: прогноз и ставки букмекеров на финал Кубка Германии

Байер и Бавария встретятся в финале Кубка Германии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В субботу, 4 июля, Байер встретится с Баварией в финальном матче Кубка Германии. Поединок пройдет в Берлине на стадионе Олимпиаштадион, но пройдет без зрителей из-за мер безопасности, принятых в связи с пандемией коронавируса.

На пути в финал Байер одолел Алеманию, Падерборн, Штутгарт, Унион и Саарбрюкен. В свою очередь Бавария обыграла Энерги, Бохум, Хоффенхайм, Шальке и Айнтрахт.

По мнению букмекеров, в финале фаворитом является мюнхенский клуб. Так, в компании William Hill на победу Баварии установили коэффициент 1.28, а на триумф Байера - 9.00. Ничью в основное время здесь оценили в 5.80.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Байера - 8.00, победа Баварии - 1.28, ничья в основное время - 6.00.

Отметим, что матч Байер - Бавария состоится 4 июля в 21:00 по киевскому времени.