Сане прокомментировал переход в Баварию

Футболист подписал пятилетний контракт с командой.

Полузащитник Баварии Лерой Сане прокомментировал подписание контакта с командой.

“Бавария - очень большой клуб, который ставит перед собой такие же цели, которые подходят и мне. Я в предвкушении нового вызова и жду не дождусь начала тренировок вместе с командой.

С Ханси Фликом я знаком еще со сборной U-21, у нас очень хорошие отношения.

Я хочу выиграть с Баварией как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов“, - цитирует Сане официальный сайт Баварии.

Ранее Хосеп Гвардиола заявил, что он хотел бы, чтобы Сане остался в Манчестер Сити.