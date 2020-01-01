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Сане прокомментировал переход в Баварию

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Футболист подписал пятилетний контракт с командой.
Лерой Сане
Лерой Сане
fcbayern.com

Полузащитник Баварии Лерой Сане прокомментировал подписание контакта с командой.

“Бавария - очень большой клуб, который ставит перед собой такие же цели, которые подходят и мне. Я в предвкушении нового вызова и жду не дождусь начала тренировок вместе с командой.

С Ханси Фликом я знаком еще со сборной U-21, у нас очень хорошие отношения.

Я хочу выиграть с Баварией как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов“, - цитирует Сане официальный сайт Баварии.

Ранее Хосеп Гвардиола заявил, что он хотел бы, чтобы Сане остался в Манчестер Сити.

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Теги: футбол, Лерой Сане, Бавария, чемпионат Германии, Бундеслига
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Источник: fcbayern.com

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