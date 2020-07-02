Сане прошел медобследование и отправился на встречу с боссами Баварии
Полузащитник Манчестер Сити в шаге от трансфера в мюнхенский клуб.
Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане прибыл в Мюнхен, где завершит сделку по переходу с стан Баварии.
Футболист уже прошел необходимое медобследование и теперь встретится с руководством клуба, чтобы подписать контракт.
Leroy Sané has completed his medical check and is now back at Säbener Straße to meet the Bayern bosses [Bild]pic.twitter.com/yE2XXLW3ie— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 2, 2020
По информации Bild, Сане подпишет соглашение, рассчитанное до лета 2025 года. Ожидается, что Бавария заплатит за 24-летнего футболиста порядка 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити нашел замену Лерою Сане.
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