Сане прошел медобследование и отправился на встречу с боссами Баварии

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане прибыл в Мюнхен, где завершит сделку по переходу с стан Баварии.

Футболист уже прошел необходимое медобследование и теперь встретится с руководством клуба, чтобы подписать контракт.

Leroy Sané has completed his medical check and is now back at Säbener Straße to meet the Bayern bosses [Bild]pic.twitter.com/yE2XXLW3ie