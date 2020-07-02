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Сане прошел медобследование и отправился на встречу с боссами Баварии

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Полузащитник Манчестер Сити в шаге от трансфера в мюнхенский клуб.
Лерой Сане
Лерой Сане
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане прибыл в Мюнхен, где завершит сделку по переходу с стан Баварии.

Футболист уже прошел необходимое медобследование и теперь встретится с руководством клуба, чтобы подписать контракт.

По информации Bild, Сане подпишет соглашение, рассчитанное до лета 2025 года. Ожидается, что Бавария заплатит за 24-летнего футболиста порядка 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити нашел замену Лерою Сане.

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Теги: Бавария, чемпионат Германии по футболу, трансфер, Бундеслига, футбол, Лерой Сане, Манчестер Сити
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