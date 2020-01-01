Определилась дата старта следующего сезона чемпионата Германии

Бундеслига начнется в середине сентября.

Немецкая Бундеслига определилась с временем старта сезона-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Отмечается, что в элитном дивизионе чемпионат начнется 18 сентября, а во второй Бундеслиге - 28 августа.

Скорее всего, в таком случае придется сократить зимний перерыв.

Окончательно календарь опубликуют после утверждения президиумом Немецкого футбольного союза.

Отметим, что сезон-2019/20 в Германии завершился победой Баварии.