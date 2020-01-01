Определилась дата старта следующего сезона чемпионата Германии
Бундеслига начнется в середине сентября.
Немецкая Бундеслига определилась с временем старта сезона-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Отмечается, что в элитном дивизионе чемпионат начнется 18 сентября, а во второй Бундеслиге - 28 августа.
Скорее всего, в таком случае придется сократить зимний перерыв.
Окончательно календарь опубликуют после утверждения президиумом Немецкого футбольного союза.
Отметим, что сезон-2019/20 в Германии завершился победой Баварии.
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