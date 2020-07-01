Боруссия Д показала новую форму на сезон-2020/21
На экипировке дортмундцев появились черные молнии.
Дортмундская Боруссия представила новую домашнюю форму на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба “шмелей“.
Новая экипировка команды выполнена в традиционных желтом и черном цветах. Интересной особенностью формы стал узор в виде черных молний, напоминающих следы когтей хищника.
Отметим, что на футболках также появился логотип нового титульного спонсора клуба, которым стала компания 1&1, занимающаяся веб-хостингом.
⚡️ AUF SPANNUNG! ⚡️ pic.twitter.com/AGdZwdQ0Cl— Borussia Dortmund (@BVB) July 1, 2020
Ранее Челси представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21 с цифрой три на груди.
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