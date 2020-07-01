Боруссия Д показала новую форму на сезон-2020/21

На экипировке дортмундцев появились черные молнии.

Новая форма Боруссии Д www.bvb.de

Дортмундская Боруссия представила новую домашнюю форму на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба “шмелей“.

Новая экипировка команды выполнена в традиционных желтом и черном цветах. Интересной особенностью формы стал узор в виде черных молний, напоминающих следы когтей хищника.

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Отметим, что на футболках также появился логотип нового титульного спонсора клуба, которым стала компания 1&1, занимающаяся веб-хостингом.

Ранее Челси представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21 с цифрой три на груди.