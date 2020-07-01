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Боруссия Д показала новую форму на сезон-2020/21

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На экипировке дортмундцев появились черные молнии.

Новая форма Боруссии Д
Новая форма Боруссии Д
www.bvb.de

Дортмундская Боруссия представила новую домашнюю форму на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба “шмелей“.

Новая экипировка команды выполнена в традиционных желтом и черном цветах. Интересной особенностью формы стал узор в виде черных молний, напоминающих следы когтей хищника.

www.bvb.de

Отметим, что на футболках также появился логотип нового титульного спонсора клуба, которым стала компания 1&1, занимающаяся веб-хостингом.

Ранее Челси представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21 с цифрой три на груди.

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Теги: футбол, Боруссия Д, чемпионат Германии, Бундеслига
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