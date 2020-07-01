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Бавария подписала защитника ПСЖ

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Ньянзу Куасси продолжит карьеру в составе немецкого гранда.
Ньянзу Куасси
Ньянзу Куасси
fcbayern.com

Центральный защитник ПСЖ Ньянзу Куасси стал игроком мюнхенской Баварии.

Как сообщает пресс-служба клуба, француз подписал четырехлетний контракт, который рассчитан до июня 2024 года. Стоит сказать, что 18-летний футболист присоединился к Баварии на правах свободного агента.

“Я очень рад возможности играть за Баварию. Это большой клуб, которых богат традициями. Я действительно надеюсь, что смогу закрепиться здесь и сыграть много матчей. Для этого я буду усердно работать“, - прокомментировал контракт Куасси.

Ньянзу Куасси
Ньянзу Куасси
fcbayern.com

Куасси - воспитанник ПСЖ. В первой команде игрок дебютировал в декабре 2019 года. До конца сезона-2019/20 он сыграл в шести матчах Лиги 1, и отличился двумя голами.

Ранее сообщалось, что Бавария объявила о подписании голкипера Шальке Александера Нюбеля.

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Теги: Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, чемпионат Германии
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