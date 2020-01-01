Бавария не будет выкупать Перишича

Полузащитник вернется в Интер.

Мюнхенская Бавария не будет выкупать крайнего полузащитника Интера Ивана Перишича.

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Хорват провел в Мюнхене сезон на правах аренды, но Бавария не готова его приобретать на полноценной основе. По информации Sky Sports, причинами послужили возраст футболиста, его требования по зарплате и статус запасного игрока.

Примечательно, что, по информации Bild, Бавария уже оформила трансфер Лероя Сане из Манчестер Сити, который играет на позиции Перишича.

Ранее сообщалось, что вратарь Шальке стал игроком Баварии.