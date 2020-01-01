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Бавария согласовала трансфер Сане - Bild

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Лерой Сане близок к переходу в мюнхенский клуб.
Лерой Сане
Лерой Сане
Getty Images

Мюнхенская Бавария в скором времени может пополнить свой состав вингером Манчестер Сити Лероем Сане.

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Слухи о трансфере футболиста ходили уже давно, однако, как сообщает Bild, Бавария уже согласовала сделку. Немец подпишет с клубок контракт, рассчитанный до лета 2025 года. Сумма сделки должна составить не более 50 миллионов евро.

Также источник отмечает, что Сане согласился на сокращение финансового аппетита - он будет получать 20 миллионов евро в год, при том, что изначально хотел быть самым высокооплачиваемым игроком команды.

В нынешнем сезоне Сане отыграл только два матча за “горожан“, проведя на поле суммарно 24 минуты.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити нашел замену Сане.

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Теги: Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, трансфер, Лерой Сане, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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