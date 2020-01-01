Президент Шальке подал в отставку

Клеменс Теннис принял решение покинуть свою должность.

Президент Шальке Клеменс Теннис после неудачного сезона клуба и критикой в отношении его деятельности принял решении покинуть свой пост.

Как сообщает Bild, официально об отставке будет объявлено в среду, 1 июля, во время специальной пресс-конференции, которая состоится в 12:00 по киевскому времени.

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64-летний Теннис с 1994 года входил в наблюдательный совет клуба, а с 2001 года занял пост президента. Также он входил в экономический комитет Шальке и чрезвычайный комитет по спортивным вопросам.

Во время его работы на посту президента Шальке трижды завоевывал Кубок Германии и 10 раз квалифицировался в Лигу чемпионов. При это, за это время долги клуба выросли до 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Валенсия уволила второго тренера за сезон.