Вратарь Шальке стал игроком Баварии

Александер Нюбель успешно прошел медосмотр и подписал контракт с мюнхенским клубом.

Голкипер Шальке Александер Нюбель подписал контракт с мюнхенской Баварией.

Как сообщает официальный сайт клуба, 23-летний футболист успешно прошел медобследование в Баварии, после чего подписал соглашение, рассчитанное до июня 2025 года.

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"Первые впечатления очень хорошие. Я хотел сделать следующий шаг. Моя цель - развиваться и добиваться успеха с Баварией", - отметил Нюбель.

Напомним, что мюнхенцы согласовали переход Нюбеля еще в январе на правах свободного агента, а теперь официально завершила трансфер.

В завершившемся сезоне Бундеслиги голкипер провел 29 матчей в составе Шальке, в которых пропустил 44 гола.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии может перебраться в Ливерпуль.