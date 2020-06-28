Марио Гомес завершил карьеру

В своем последнем матче футболист помог Штутгарту вернуться в элитный дивизион.

Известный нападающий Марио Гомес принял решение завершить карьеру в 34-летнем возрасте. Его последним клубом стал Штутгарт.

Перед уходом немец помог команде подняться в первую Бундеслигу.

Danke für 1⃣1⃣0⃣ Tore im Trikot mit dem Brustring, @Mario_Gomez ⚪️❤️⚪️❗️🙌 pic.twitter.com/2gVg5cjB3c — VfB Stuttgart (@VfB) June 28, 2020

“В начале сезона я был уверен, что Штутгарт выйдет в Бундеслигу. Поэтому я решил, что это будет мой последний гол в клубе, в Германии и в качестве футболиста“, - цитирует игрока Goal.

Напомним, что Марио Гомес представлял Штутгарт (229 матчей, 110 голов, 30 ассистов), Баварию (174, 113, 26), Фиорентину (47, 14, 60), Вольфсбург (52, 19, 4) и Бешикташ (41, 28, 4). Он трижды становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Также он побеждал в Лиге чемпионов и чемпионате Турции.

За сборную Германии футболист провел 78 игр, забил 31 гол и сделал 11 голевых передач. В его активе есть серебро Евро-2008 и бронза чемпионата мира-2010.