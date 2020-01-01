Фавр: Бавария - лучшая, нет смысла о ней говорить

Швейцарский специалист считает, что его подопечыне провели хороший сезон.

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр оценил итоги сезона в чемпионате Германии.

“Мы провели хороший сезон. Нет смысла говорить о Баварии. Они лучше, точка. Не стоит забывать о соперниках, которые медленно к нам подбираются - РБ Лейпциг, Боруссия М или Байер.

Вторая позиция была нашей целью и мы ее добились. Это заслуженно, но было очень непросто. Конкуренция в Бундеслиге постепенно усиливается, но я говорю не о Баварии, - цитирует Фавра Yahoo Sports.

Напомним, Бундеслига определила лучшего игрока сезона-2019/20.