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Фавр: Бавария - лучшая, нет смысла о ней говорить

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Швейцарский специалист считает, что его подопечыне провели хороший сезон.
Люсьен Фавр
Люсьен Фавр
Getty Images

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр оценил итоги сезона в чемпионате Германии.

“Мы провели хороший сезон. Нет смысла говорить о Баварии. Они лучше, точка. Не стоит забывать о соперниках, которые медленно к нам подбираются - РБ Лейпциг, Боруссия М или Байер.

Вторая позиция была нашей целью и мы ее добились. Это заслуженно, но было очень непросто. Конкуренция в Бундеслиге постепенно усиливается, но я говорю не о Баварии, - цитирует Фавра Yahoo Sports.

Напомним, Бундеслига определила лучшего игрока сезона-2019/20.

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Теги: футбол, Люсьен Фавр, Боруссия Д, Бавария, чемпионат Германии, Бундеслига
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