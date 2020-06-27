Мюллер назвал причину, почему люди ненавидят Баварию
Мюнхенский клуб стал чемпионом Германии.
Бавария в восьмой раз подряд стала чемпионом Бундеслиги. В заключительном матче мюнхенский клуб разгромил Вольфсбург (4:0).
По окончанию поединка подопечные Флика получили Серебряную салатницу. А после награждения лидер Баварии Томас Мюллер опубликовал фото в Instagram с трофеем, объяснив почему люди не любят немецкий клуб.
“Есть причина, почему не всем нравится Бавария“, - подписал Мюллер.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вольфсбург - Бавария.
Отметим, что Левандовски установил очередной рекорд в Бундеслиге.
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