Мюллер назвал причину, почему люди ненавидят Баварию

Мюнхенский клуб стал чемпионом Германии.

Бавария в восьмой раз подряд стала чемпионом Бундеслиги. В заключительном матче мюнхенский клуб разгромил Вольфсбург (4:0).

По окончанию поединка подопечные Флика получили Серебряную салатницу. А после награждения лидер Баварии Томас Мюллер опубликовал фото в Instagram с трофеем, объяснив почему люди не любят немецкий клуб.

“Есть причина, почему не всем нравится Бавария“, - подписал Мюллер.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вольфсбург - Бавария.

Отметим, что Левандовски установил очередной рекорд в Бундеслиге.