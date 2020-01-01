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Вердер - Кельн 6:1 видео голов и обзор матча Бундеслиги

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Вердер уничтожил Кельн в заключительном туре чемпионата Германии-2019/20.

Вердер - Кельн: видео голов
Вердер - Кельн: видео голов
Getty Images

В матче 34-го тура чемпионата Германии Вердер на своем поле разгромил Кельн.

Подопечные Флориана Кофельдта сумели забить шесть голов в ворота соперника, на что Кельн ответил только одним точным ударом.

Эта победа позволила Вердеру занять 16-е место по итогам сезона, и теперь за сохранение прописки в Бундеслиге команде предстоит сыграть в плей-офф.

Вашему вниманию видео голов и обзор Вердер - Кельн:

Вердер - Кельн 6:1
Голы: Осако, 22, 58, Рашица, 27, Фуллкруг, 29, Классен, 55, Сарджент, 68 – Дрекслер, 62.

Вердер: Павленка, Мойсандер, Фридль, Фогт (Баргфреде, 81), Гебре Селассие, Классен (Бартельс, 75), Эггештайн, Рашица (Битенкур, 87), Велькович, Фуллкруг (Сарджент, 46), Осако (Писарро, 88).

Кельн: Хорн, Борнаув, Ляйстнер (Хегер, 34), Эхизибуэ, Якобс (Лемперле, 75), Дрекслер, Реджбечай (Тильманн, 46), Схири, Чихос, Модест (Клеменс, 75), Ут (Каттербах, 46).

Предупреждения: Ут, Фогт, Эхизибуэ.

Предлагаем вам также ознакомиться с другими результатами матчей 34-го тура Бундеслиги.

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Теги: Вердер, Кельн, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, видео голов, обзор матча, чемпионат Германии, футбол
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