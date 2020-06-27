Вольфсбург - Бавария 0:4 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Мюнхенский клуб крупно обыграл Вольфсбург в заключительном матче Бундеслиги.

Вольфсбург - Бавария: видео голов Getty Images

В матче 34-го тура чемпионата Германии Вольфсбург на своем поле проиграл мюнхенской Баварии.

Гости забили четыре безответных гола в ворота соперника, завершив свой чемпионский сезон на высокой ноте. Вольфсбург же закончил кампанию-2019/20 на 7-й строчке, и попадет в квалификацию Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вольфсбург - Бавария:

Вольфсбург - Бавария 0:4

Голы: Коман, 4, Кюизанс, 37, Левандовски, 72 (пен.), Мюллер, 79.

Вольфсбург: Кастельс, Мбабу, Брукс (Кнохе, 74), Понграчич, Руссийон (Хорн, 85), Арнольд, Штеффен (Мармуш, 61), Гилавоги, Брекало (Жоао Виктор, 61), Гинчек (Герхардт, 74), Вегорст.

Бавария: Нойер, Алаба (Люка Эрнандес, 80), Боатенг, Одриосола (Павар, 62), Дэвис, Гнабри (Коутиньо, 62), Коман (Перишич, 62), Горетцка (Киммих, 80), Кюизанс, Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Вегорст, Гилавоги.

На 71-й минуте Гилавоги получил красную карточку.

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