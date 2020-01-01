Боруссия Д - Хоффенхайм 0:4 видео голов и обзор матча Бундеслиги

Хоффенхайм на выезде одержал невероятную победу, завоевав путевку в групповой этап Лиги Европы.

Боруссия Д - Хоффенхайм: видео голов Getty Images

В матче заключительного, 34-го тура Бундеслиги, Хоффенхайм на выезде поиздевался над дортмундской Боруссией, забив четыре безответных гола в ворота соперника.

Настоящим героем поединка стал хорватский футболист Андрей Крамарич, который оформил покер и подарил своей команде прямую путевку в групповой этап Лиги Европы в следующем сезоне.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Боруссия Д - Хоффенхайм:

Боруссия Д - Хоффенхайм 0:4

Голы: Крамарич, 8, 30, 48, 50

Боруссия Д: Бюрки, Хуммельс, Балерди (Рашль, 65), Пищек (Шульц, 70), Морей, Рейна (Загаду, 65), Геррейру (Санчо, 46), Брандт, Витцель, Азар (Хакими, 46), Холанд

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Хюбнер (Бичакчич, 83), Пош, Сков (Цубер, 70), Гриллич, Самассеку (Нордтвейт, 83), Руди, Бебу, Даббур (Баумгартнер, 56), Крамарич (Бруун Ларсен, 70)

Предупреждение: Балерди.

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