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Левандовски установил очередной рекорд в Бундеслиги

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Поляк стал первым футболистом, который три сезона подряд завоевывает звание лучшего бомбардира.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

В заключительном 34-м туре чемпионата Германии Бавария разгромила соперника Шахтера в Лиге Европы Вольфсбург, забив четыре безответных гола в ворота соперника.

Один из голов в этом поединке забил польский форвард Роберд Левандовски, который стал лучшим бомбардиром Бундеслиги-2019/20.

Примечательно, что Левандовски установил очередной рекорд - он стал первым футболистом в истории чемпионата, который три раза подряд становился лучшим бомбардиром.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 34 гола, а у его ближайшего конкурента, Тимо Вернера - 28.

Ранее сообщалось, что лидер Баварии Роберт Левандовски стал лучшим футболистом сезона в Бундеслиге.

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Теги: Роберт Левандовски, Бавария, чемпионат Германии по футболу, футбол, Бундеслига, чемпионат Германии
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