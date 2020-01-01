Левандовски установил очередной рекорд в Бундеслиги

Поляк стал первым футболистом, который три сезона подряд завоевывает звание лучшего бомбардира.

В заключительном 34-м туре чемпионата Германии Бавария разгромила соперника Шахтера в Лиге Европы Вольфсбург, забив четыре безответных гола в ворота соперника.

Один из голов в этом поединке забил польский форвард Роберд Левандовски, который стал лучшим бомбардиром Бундеслиги-2019/20.

Примечательно, что Левандовски установил очередной рекорд - он стал первым футболистом в истории чемпионата, который три раза подряд становился лучшим бомбардиром.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 34 гола, а у его ближайшего конкурента, Тимо Вернера - 28.

Ранее сообщалось, что лидер Баварии Роберт Левандовски стал лучшим футболистом сезона в Бундеслиге.