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Вернер покинет Лейпциг в статусе лучшего бомбардира клуба, забив дубль в последнем матче

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Тимо Вернер вписал свое имя в историю "быков".
Тимо Вернер
Тимо Вернер
Getty Images

Нападающий Лейпцига Тимо Вернер стал героем в матче заключительного, 34-го тура Бундеслиги, оформив дублю в ворота Аугсбурга.

24-летний немец вывел свою команду вперед на 28-й минуте встречи, а уже во втором тайме, когда счет был 1:1, вновь поразил ворота соперника, чем принес победу.

Таким образом, в активе Вернера 95 голов в футболке Лейпцига, что делает его лучшим бомбардиров в истории клуба. В нынешней кампании он отыграл 43 матча во всех турнирах, забив 33 гола и сделав 13 ассистов.

Напомним, матч против Аугсбурга стал последним для Вернера в футболке "быков". Со следующего сезона он будет выступать за лондонский Челси.

Вашему вниманию результаты матчей 34-го тура Бундеслиги.

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Теги: Тимо Вернер, РБ Лейпциг, Бундеслига, чемпионат Германии по футболу, футбол, бомбардир
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