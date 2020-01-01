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Бундеслига: Байер лишился места в ЛЧ, Бавария поиздевалась над соперником Шахтера в ЛЕ

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Сезон-2019/20 в чемпионате Германии завершился матчами 34-го тура.
Бундеслига: результаты заключительного тура сезона-2019/20
Бундеслига: результаты заключительного тура сезона-2019/20
Getty Images

Немецкая Бундеслига стала первым чемпионатом из топ-5, которая возобновилась после вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса. Сегодня, 27 июня, кампания-2019/20 официально завершилась матчами 34-го тура, определившими окончательные места команд в турнирной таблице.

Мюнхенская Бавария досрочно гарантировала себе чемпионский титул, а в заключительном туре уничтожила соперника Шахтера в Лиге Европы Вольфсбург, забив четыре безответных гола. Таким образом, "зелено-белые" остались седьмыми, получив место в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.

Борьбу с Вольфсбургом за прямую путевку в групповой этап ЛЕ вел Хоффенхайм, и "деревенские" ее выиграли благодаря покеру Андрея Крамарича в ворота дортмундской Боруссии. Впрочем, на место "шмелей" в таблице это поражение никак не повлияло - они остались вторыми, и будут выступать в групповом этапе ЛЧ.

Также в этом еврокубковом турнире выступят Лейпциг и Боруссия М, которые в своих заключительных матчах одержали победы. Так, дубль Тимо Вернера принес Лейпцигу победу над Аугсбургом, а сам игрок в своем последнем матче за клуб стал лучшим бомбардиром в истории "быков". Боруссия М на своем поле обыграла Герту и завершила сезон четвертой.

Байер с минимальным счетом обыграл Майнц и вместе с Хоффенхаймом сыграет в групповом этапе Лиги Европы. По итогам сезона в Бундеслигу 2 опустятся Падерборн и Фортуна Дюссельдорф, а вот Вердер, забив шесть мячей, поборется за сохранение прописки в стыковых матчах.

Протоколы матчей последнего тура:

Айнтрахт - Падерборн 3:2
Голы: Роде, 9, Андре Силва, 33, Дост, 52 — Дрегер, 55, Михель, 75

Айнтрахт: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Костич, Роде, Кор (де Гузман, 78), Камада, Андре Силва (Соу, 66), Дост (Пасиенсия, 78).

Падерборн: Цингерле, Коллинз, Килиан (Фридьоунссон, 75), Янс, Дрегер (Хольтманн, 85), Сабири (Эванс, 85), Антви-Аджей, Василиадис, Риттер (Прегер, 75), Србены (Цолински, 66), Михель.

Предупреждения: Михель.

Аугсбург - РБ Лейпциг 1:2
Голы: Варгас, 72 - Вернер, 28, 82

Аугсбург: Кубек - Едвай, Гоувелееув, Удоуокаи, Макс - Груэсо, Хедира (Сухи, 75) - Хан (Кордова, 64), Рихтер (Левен, 85), Варгас (Саренрен-Базее, 85) - Финнбогасон (Оксфорд, 64).

РБ Лейпциг: Мвого - Конате, Упамекано, Халстенберг - Мукиэле, Айдара (Кампль, 83), Адамс, Форсберг, Ахелиньо - Ольмо (Нкунку, 74), Вернер (Борквоски, 82).

Предупреждения: Груэсо, Хан, Едвай, Макс - Мукиеле.

Боруссия Д - Хоффенхайм 0:4
Голы: Крамарич, 8, 30, 48, 50

Боруссия Д: Бюрки, Хуммельс, Балерди (Рашль, 65), Пищек (Шульц, 70), Морей, Рейна (Загаду, 65), Геррейру (Санчо, 46), Брандт, Витцель, Азар (Хакими, 46), Холанд.

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Хюбнер (Бичакчич, 83), Пош, Сков (Цубер, 70), Гриллич, Самассеку (Нордтвейт, 83), Руди, Бебу, Даббур (Баумгартнер, 56), Крамарич (Бруун Ларсен, 70).

Предупреждение: Балерди.

Байер - Майнц 1:0
Гол: Фолланд, 2

Байер: Градецки - Л. Бендер (Вайзер, 46), Та, С. Бендер, Синкгравен (Тапсоба, 85) - Баумгартлингер, Демирбай (Арангис, 46) - Вирц, Амири (Хаверц, 65), Бейли (Диаби, 65) - Фолланд.

Майнц: Мюллер - Баку, Сен-Жюст (Хак, 74), Ниахате, Карикол (Бросински, 46) — Латца, Малонг - Онисво, Буркардт (Фернандес, 85), Куайсон (Езтунали, 69) - Матета (Чжи Дон-Вон, 69).

Предупреждения: Баумгартлингер - Ниахате.

Вердер - Кельн 6:1
Голы: Осако, 22, 58, Рашица, 27, Фуллкруг, 29, Классен, 55, Сарджент, 68 – Дрекслер, 62.

Вердер: Павленка, Мойсандер, Фридль, Фогт (Баргфреде, 81), Гебре Селассие, Классен (Бартельс, 75), Эггештайн, Рашица (Битенкур, 87), Велькович, Фуллкруг (Сарджент, 46), Осако (Писарро, 88).

Кельн: Хорн, Борнаув, Ляйстнер (Хегер, 34), Эхизибуэ, Якобс (Лемперле, 75), Дрекслер, Реджбечай (Тильманн, 46), Схири, Чихос, Модест (Клеменс, 75), Ут (Каттербах, 46).

Предупреждения: Ут, Фогт, Эхизибуэ.

Вольфсбург - Бавария 0:4
Голы: Коман, 4, Кюизанс, 37, Левандовски, 72 (пен.), Мюллер, 79.

Вольфсбург: Кастельс, Мбабу, Брукс (Кнохе, 74), Понграчич, Руссийон (Хорн, 85), Арнольд, Штеффен (Мармуш, 61), Гилавоги, Брекало (Жоао Виктор, 61), Гинчек (Герхардт, 74), Вегорст.

Бавария: Нойер, Алаба (Люка Эрнандес, 80), Боатенг, Одриосола (Павар, 62), Дэвис, Гнабри (Коутиньо, 62), Коман (Перишич, 62), Горетцка (Киммих, 80), Кюизанс, Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Вегорст, Гилавоги.

На 71-й минуте Гилавоги получил красную карточку.

Боруссия М - Герта 2:1
Голы: Хофманн, 7, Эмболо, 78 - Ибишевич, 90+1.

Боруссия М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер (Янчке, 90), Бенсебайни, Нойхаус, Крамер, Хофманн, Херрманн (Траоре, 60), Эмболо (Бенеш, 88), Штиндль (Раффаэл, 90).

Герта: Смарш, Боята, Торунарига, Платтенхардт (Майер, 46), Штарк, Груйич (Шелбред, 46; Нганкам, 76), Эссвайн (Лекки, 46), Дарида (Ибишевич, 67), Лукебакио, Пионтек, Матеус Кунья.

Предупреждения: Крамер, Шелбред, Штарк.

Унион - Фортуна 3:0
Голы: Уджа, 26, Гентнер, 55, Абдуллахи, 90.

Унион: Гикевич, Фридрих, Шлоттербек, Райхель, Триммель, Премель (Беккер, 66), Меес (Шмидебах, 62), Кроос (Малли, 62), Бюльтер (Паренсен, 82), Гентнер, Уджа (Абдуллахи, 62).

Фортуна: Кастенмайер, Гиссельманн (Зуттнер, 62), Йоргенсен (Хоффманн, 29), Айхан, Циммерманн, Томми, Бодзек (Моралес, 62), Караман (Циммер, 74), Штегер, Скрибски (Ковнацки, 62), Хеннингс.

Предупреждения: Ковнацки.

Фрайбург - Шальке 4:0
Голы: Вальдшмид, 20, 57, Шмид, 38, Хелер, 46.

Фрайбург: Флеккен, Гюнтер, Линхарт (Франтц, 75), Хайнц, Шмид, Кайтель (Абраши, 67), Грифо, Хефлер (Кох, 74), Шаллаи, Вальдшмидт (Квон Чхан Хун, 66), Хелер (Петерсен, 66).

Шальке: Нюбель, Беккер (Бужеляб, 46), Миранда, Очипка, Кабак (Тиав, 46), Маккенни, Боздоган, Шопф, Калиджури, Матондо, Кутуджу (Раман, 46).

Предупреждения: Линхарт.

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Теги: Бундеслига, чемпионат Германии по футболу, футбол, чемпионат Германии, результаты матчей
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