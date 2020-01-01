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Хоффенхайм уничтожил Боруссию Д благодаря покеру Крамарича

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Хорватский форвард феерично выступил в поединке против дортмунцев.
Андрей Крамарич (слева) оформил покер и принес Хоффенхаму победу
Андрей Крамарич (слева) оформил покер и принес Хоффенхаму победу
Getty Images

В заключительном, 34-м туре чемпионата Германии, дортмундская Боруссия на Сигнал Идуна Парк принимала Хоффенхайм.

"Шмели", которые уже досрочно обеспечили себе второе место по итогам сезона-2019/20, вышли на поле абсолютно немотивированными, хоть и играли основным составом. Зато соперник, который ведет борьбу за последнюю прямую путевку в Лигу Европы, был заряженным на победу.

В итоге это вылилось в феерию хорватского форварда "деревенских" Андрея Крамарича, который оформил покер, забив по два гола в каждом из таймов.

Таким образом, Боруссия так и осталась со своим 69-ю баллами, завершив сезон на втором месте. Зато Хоффенхайм набрал 3 очка и с 52-мя пунктами в общем завершил сезон на 6-м месте, попав в Лигу Европы.

Боруссия Д - Хоффенхайм 0:4
Голы: Крамарич, 8, 30, 48, 50

Боруссия Д: Бюрки, Хуммельс, Балерди (Рашль, 65), Пищек (Шульц, 70), Морей, Рейна (Загаду, 65), Геррейру (Санчо, 46), Брандт, Витцель, Азар (Хакими, 46), Холанд

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Хюбнер (Бичакчич, 83), Пош, Сков (Цубер, 70), Гриллич, Самассеку (Нордтвейт, 83), Руди, Бебу, Даббур (Баумгартнер, 56), Крамарич (Бруун Ларсен, 70)

Предупреждение: Балерди.

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Теги: Хоффенхайм, Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, чемпионат Германии
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