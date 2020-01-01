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Флик: Очень сложно планировать что-то касательно трансферов

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Наставник баварцев отказался комментировать слухи о трансфере Ашрафа Хакими.
Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик
Getty Images

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал слухи об интересе команды к защитнику Реала Ашрафу Хакими, который на правах аренды выступает за дортмундскую Боруссию.

“У Ашрафа сейчас есть контракт с Дортмундом. И, по-моему, он все еще принадлежит Реалу.

Мне нечего думать о Хакими. Очень сложно планировать что-то касательно трансферов. Поэтому я бы не хотел обсуждать эту тему.

Мы находимся в постоянном контакте со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем. Я уверен, что в следующем сезоне у нас будет отличная команда“, - цитирует немецкого специалиста Goal.

Ранее сообщалось, что Интер намерен подписать Хакими за 40 млн евро.

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Теги: футбол, Бавария, Ханс-Дитер Флик, чемпионат Германии, Бундеслига, Ашраф Хакими
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