Бундеслига определила лучшего игрока сезона 2019/20
Организация выделила лучшего футболиста.
Футболист Баварии Роберт Левандовски признан лучшим игроком Бундслиги текущего сезона.
Ein weiterer Titel für den @FCBayern-Stürmer! 🏆 @lewy_official ist euer Spieler der Saison! Herzlichen Glückwunsch! 👏#Bundesliga #BundesligaPOTS pic.twitter.com/F6d0NKS2Gl— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) June 26, 2020
Польский форвард опередил в голосовании: Тимо Вернера (РБ Лейпциг), Джейдона Санчо (Боруссия Д), Эрлинга Холанда (Боруссия Д), Кая Хаверца (Байер) и Сержа Гнабри (Бавария).
В текущем сезоне Левандовски провел за Баварию 30 матчей в рамках чемпионата Германии, в которых забил 33 гола и выполнил четыре голевые передачи.
Ранее стал известен лучший молодой игрок Бундеслиги.
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