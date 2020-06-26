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Бундеслига определила лучшего игрока сезона 2019/20

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Организация выделила лучшего футболиста.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Футболист Баварии Роберт Левандовски признан лучшим игроком Бундслиги текущего сезона.

Польский форвард опередил в голосовании: Тимо Вернера (РБ Лейпциг), Джейдона Санчо (Боруссия Д), Эрлинга Холанда (Боруссия Д), Кая Хаверца (Байер) и Сержа Гнабри (Бавария).

В текущем сезоне Левандовски провел за Баварию 30 матчей в рамках чемпионата Германии, в которых забил 33 гола и выполнил четыре голевые передачи.

Ранее стал известен лучший молодой игрок Бундеслиги.

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Теги: чемпионат Германии, Роберт Левандовски, Бундеслига, Бавария, футбол
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