Полузащитник Баварии может перебраться в Ливерпуль

Тьяго Алькантара может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Полузащитник Баварии Тьаго Алькантара в ближайшее трансферное окно может стать игроком Ливерпуля.

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Как сообщает Spox со ссылкой на Sport Bild, переговоры 29-летнего футболиста с клубом о продлении контракта, который рассчитан до 2021 года, зашли в тупик, поэтому стороны готовы прекратить сотрудничество.

По информации источника, в услугах футболиста заинтересован Ливерпуль. Сумма сделки может составить около 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, почему сорвался трансфер Тимо Вернера в Ливерпуль.