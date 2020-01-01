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Полузащитник Баварии может перебраться в Ливерпуль

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Тьяго Алькантара может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Тьяго Алькантара
Тьяго Алькантара
Getty Images

Полузащитник Баварии Тьаго Алькантара в ближайшее трансферное окно может стать игроком Ливерпуля.

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Как сообщает Spox со ссылкой на Sport Bild, переговоры 29-летнего футболиста с клубом о продлении контракта, который рассчитан до 2021 года, зашли в тупик, поэтому стороны готовы прекратить сотрудничество.

По информации источника, в услугах футболиста заинтересован Ливерпуль. Сумма сделки может составить около 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, почему сорвался трансфер Тимо Вернера в Ливерпуль.

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Теги: Тьяго Алькантара, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, трансфер, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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