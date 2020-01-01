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Бавария отказалась продавать защитника за 70 млн евро

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ПСЖ делал официальное предложение.
Люка Эрнандес
Люка Эрнандес
Getty Images

Руководство Баварии не намерено расставаться с Люком Эрнандесом.

По информации Bild, немецкий клуб получил официальное предложение от ПСЖ по возможному трансферу игрока. “Парижане“ готовы были заплатить за француза 70 миллионов евро.

Причиной отказа является то, что мюнхенский клуб рассчитывает на игрока в будущем в качестве основного защитника.

Напомним, Эрнандес является одним из самых дорогих защитников в истории футбола. Люка перешел в Баварию из Атлетико за 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Эрнандес может перебраться в АПЛ.

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Теги: Люка Эрнандес, Бавария, ПСЖ, футбол
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