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Лейпциг - Боруссия Д 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

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Дортмундская Боруссия разобралась с Лепцигом, гарантировав себе второе место по итогам сезона.

Лейпциг - Боруссия Д: видео голов
Лейпциг - Боруссия Д: видео голов
Getty Images

В матче 33-го тура Бундеслиги дортмундская Боруссия на выезде обыграла Лейпциг со счетом 2:0.

Дублем в этом противостоянии отличился молодой талантливый нападающий Эрлинг Холанд.

Стоит сказать, что эта победа обеспечила "шмелям" второе место по итогам сезона-2019/20. "Быки" же перед финальным туром занимают третью строчку.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лейпциг - Боруссия Д:

Лейпциг - Боруссия Д 0:2
Голы: Холанд, 31, 90+3

Лейпциг: Гулачи - Клостерманн (Адамс, 46), Халстенберг, Упамекано - Мукиэле, Анхелиньо, Форсберг (Конате, 74), Забитцер (Ольмо, 39) - Кампль (Айдара, 70) - Вернер (Нкунку, 71), Шик.

Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Хуммельс, Джан - Морей (Санчо, 77), Брандт, Витсель, Геррейру (Загаду, 90+1) - Азар (Шульц, 90), Холанд, Рейна (Балерди, 81).

Предупреждения: Шик, Кампль, Анхелиньо - Рейна, Джан, Витсель.

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