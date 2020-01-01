Лейпциг - Боруссия Д 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Германии
В матче 33-го тура Бундеслиги дортмундская Боруссия на выезде обыграла Лейпциг со счетом 2:0.
Дублем в этом противостоянии отличился молодой талантливый нападающий Эрлинг Холанд.
Стоит сказать, что эта победа обеспечила "шмелям" второе место по итогам сезона-2019/20. "Быки" же перед финальным туром занимают третью строчку.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лейпциг - Боруссия Д:
Лейпциг - Боруссия Д 0:2
Голы: Холанд, 31, 90+3
Лейпциг: Гулачи - Клостерманн (Адамс, 46), Халстенберг, Упамекано - Мукиэле, Анхелиньо, Форсберг (Конате, 74), Забитцер (Ольмо, 39) - Кампль (Айдара, 70) - Вернер (Нкунку, 71), Шик.
Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Хуммельс, Джан - Морей (Санчо, 77), Брандт, Витсель, Геррейру (Загаду, 90+1) - Азар (Шульц, 90), Холанд, Рейна (Балерди, 81).
Предупреждения: Шик, Кампль, Анхелиньо - Рейна, Джан, Витсель.
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