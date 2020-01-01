Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шальке - Вольфсбург 1:4 видео голов и обзор матча Бундеслиги

Комментариев: 0
Вольфсбург уничтожил Шальке в предпоследнем туре чемпионата Германии-2019/20.

Шальке - Вольфсбург: видео голов
Шальке - Вольфсбург: видео голов
Getty Images

В матче 33-го тура чемпионата Германии Шальке на своем поле принимал Вольфсбург.

Гости сумели забить четыре гола в ворота соперника, на что хозяева поля ответили только голом престижа.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шальке - Вольфсбург:

Шальке - Вольфсбург 1:4
Голы: Матондо, 70 - Вегорст, 16, 56, Мбабу, 58, Жоао Виктор, 69

Шальке: Нюбель, Миранда (Тиав, 69), Очипка, Кабак, Кенни (Беккер, 46), Мерджан (Раман, 46), Шопф, Грегорич (Кутуджу, 65), Маккенни, Матондо, Калиджури.

Вольфсбург: Кастельс, Понграчич, Мбабу, Брукс, Руссийон, Шлагер (Герхардт, 76), Штеффен (Жоао Виктор, 67), Арнольд, Брекало, Вегорст, Гинчек (Мармуш, 83).

Предупреждения: Штеффен, Очипка, Грегорич, Кенни, Маккенни, Мбабу, Руссийон. 

С другими результатами матчей 33-го тура чемпионата Германии можно ознакомиться здесь.

Поделись:
Теги: Шальке, Вольфсбург, чемпионат Германии по футболу, видео голов, обзор матча, чемпионат Германии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь