Шальке - Вольфсбург 1:4 видео голов и обзор матча Бундеслиги

Вольфсбург уничтожил Шальке в предпоследнем туре чемпионата Германии-2019/20.

Шальке - Вольфсбург: видео голов Getty Images

В матче 33-го тура чемпионата Германии Шальке на своем поле принимал Вольфсбург.

Гости сумели забить четыре гола в ворота соперника, на что хозяева поля ответили только голом престижа.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шальке - Вольфсбург:

Шальке - Вольфсбург 1:4

Голы: Матондо, 70 - Вегорст, 16, 56, Мбабу, 58, Жоао Виктор, 69

Шальке: Нюбель, Миранда (Тиав, 69), Очипка, Кабак, Кенни (Беккер, 46), Мерджан (Раман, 46), Шопф, Грегорич (Кутуджу, 65), Маккенни, Матондо, Калиджури.

Вольфсбург: Кастельс, Понграчич, Мбабу, Брукс, Руссийон, Шлагер (Герхардт, 76), Штеффен (Жоао Виктор, 67), Арнольд, Брекало, Вегорст, Гинчек (Мармуш, 83).

Предупреждения: Штеффен, Очипка, Грегорич, Кенни, Маккенни, Мбабу, Руссийон.

С другими результатами матчей 33-го тура чемпионата Германии можно ознакомиться здесь.