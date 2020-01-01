Герта - Байер 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Герта переиграла Байер на своем поле.

Герта - Байер: видео голов Getty Images

В матче 33-го тура чемпионата Германии Герта сумела переиграть Байер со счетом 2:0.

Берлинский клуб забивал в оба тайма - на 22-й минуте отличился Кунья, а на 54-й - Лукебакио.

Поражение опустило "фармацевтов" на 5-ю строчку в турнирной таблице чемпионата, а Герта за счет победы и благодаря осечке Шальке находится на 10-й позиции за тур до окончания сезона-2019/20.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Герта - Байер:

Герта - Байер 2:0

Голы: Кунья, 22, Лукебакио, 54

Герта: Ярстейн - Пекарик (Клунтер, 51), Штарк, Бойата, Торунарига - Лукебакио (Эссвайн, 69), Груйич, Дарида, Платтенхардт - Пьонтек (Ибишевич, 89), Кунья.

Байер: Градецки - Драгович, Тапсоба (Аларио, 57), Та, Венделл - Баумгартлингер (Амири, 75), Арангис (Демирбай, 46) - Диби, Хаверц, Бейли (Вирц, 75) - Фолланд (Паулиньо, 46).

Предупреждения: Лукебакио, Груйич, Клунтер, Штарк - Тапсоба, Драгович, Аларио.

С другими результатами матче 33-го тура Бундеслиги можно ознакомиться здесь.