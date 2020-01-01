Бавария - Фрайбург 3:1 видео голов и обзор матча Бундеслиги

Бавария без проблем обыграла Фрайбург в матче предпоследнего тура сезона-2019/20.

Бавария - Фрайбург: видео голов Getty Images

В матче 33-го тура чемпионата Германии Бавария на своем поле принимала Фрайбург.

Хозяева открыли счет уже на 15-й минуте благодаря точному удару Киммиха, а потом форвард мюнхенцев Роберт Левандовски оформил дубль. На это гости сумели ответить только одним голом.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - Фрайбург:

Бавария - Фрайбург 3:1

Голы: Киммих, 15, Левандовски, 24, 37 - Гелер, 33

Бавария: Ульрайх - Павар, Боатенг, Мартинес, Эрнандес - Киммих, Горецка, Кюизанс (Зиркзе, 64), Синг (Коман, 64), Мюллер - Левандовски.

Фрайбург: Шволов - Гюнтер, Хайнц, Лингарт, Шмид - Грифо (Иттер, 75), Хофлер, Кайтель (Франц, 64), Шаллай (Квон, 46), Петерсен, Гелер (Вильдшмидт, 64).

С другими результатами матче 33-го тура Бундеслиги можно ознакомиться здесь.