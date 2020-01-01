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Бундеслига: Бавария разобралась с Фрайбургом, дортмундская Боруссия - с Лейпцигом

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Вашему вниманию результаты матче 33-го тура чемпионата Германии.
Боруссия Д переиграла Лейпциг в рамках 33-го тура Бундеслиги
Боруссия Д переиграла Лейпциг в рамках 33-го тура Бундеслиги
Getty Images

Состоялись поединки 33-го тура немецкой Бундеслиги. Стоит сказать, что этот тур является предпоследним в сезоне-2019/20.

Бавария - Фрайбург 3:1
Голы: Киммих, 15, Левандовски, 24, 37 - Гелер, 33

Бавария: Ульрайх - Павар, Боатенг, Мартинес, Эрнандес - Киммих, Горецка, Кюизанс (Зиркзе, 64), Синг (Коман, 64), Мюллер - Левандовски.

Фрайбург: Шволов - Гюнтер, Хайнц, Лингарт, Шмид - Грифо (Иттер, 75), Хофлер, Кайтель (Франц, 64), Шаллай (Квон, 46), Петерсен, Гелер (Вильдшмидт, 64).

Фортуна - Аугсбург 1:1
Голы: Хеннингс, 25 - Нидерлехнер, 10

Фортуна: Кастенмайер, Хоффманн (Йоргенсен, 68), Гиссельманн (Зуттнер, 80), Айхан, Циммерманн (Циммер, 68), Штегер, Бериша (Скрибски, 80), Зоботтка (Бодзек, 46), Томми, Караман, Хеннингс.

Аугсбург: Люте, Фрамбергер, Гауэлеу, Макс, Удуохай, Хедира, Груэсо, Рихтер (Сухи, 89), Саренрен-Базее (Хан, 68), Варгас, Нидерлехнер (Финнбогасон, 79).

Предупреждение: Гиссельманн. 

Лейпциг - Боруссия Д 0:2
Голы: Холанд, 30, 90+3

Лейпциг: Гулачи - Клостерман (Адамс,46), Упамекано, Хальстенберг - Мукиеле, Забитсер (Ольмо, 39), Кампль (Хайдара, 70), Форсберг (Конате, 74), Анхелиньо - Шик, Вернер (Нкунку, 70).

Боруссия Д: Бюрки - Джан, Хуммельс, Пищек, Геррейро, Витсель, Брандт, Морей (Санчо, 78) - Азар, Рейна (Балерди, 81) - Холанд.

Майнц - Вердер 3:1
Голы: Квайсон, 25, Боэтиюс, 30, Фернандеш, 85 - Осако, 58

Майнц: Мюллер, Сен-Жюст, Ниакате, Бросински, Баку, Боэтиюс, Кунде (Фернандеш, 65), Онисиво (Хак, 77), Латца (Баррейро, 56), Квайсон (Озтуналы, 46), Матета (Салаи, 64).

Вердер: Павленка, Фридль (Писарро, 82), Гебре Селассие (Аугустинссон, 44), Мойсандер, Гросс (Бартельс, 46), Эггештайн, Классен, Битенкур (Фюллькруг, 46), Велькович (Зельке, 85), Сарджент, Осако.

Предупреждения: Велькович, Фридль, Квайсон, Боэтиюс, Аугустинссон. 

Шальке - Вольфсбург 1:4
Голы: Матондо, 70 - Вегорст, 16, 56, Мбабу, 58, Жоао Виктор, 69

Шальке: Нюбель, Миранда (Тиав, 69), Очипка, Кабак, Кенни (Беккер, 46), Мерджан (Раман, 46), Шопф, Грегорич (Кутуджу, 65), Маккенни, Матондо, Калиджури.

Вольфсбург: Кастельс, Понграчич, Мбабу, Брукс, Руссийон, Шлагер (Герхардт, 76), Штеффен (Жоао Виктор, 67), Арнольд, Брекало, Вегорст, Гинчек (Мармуш, 83).

Предупреждения: Штеффен, Очипка, Грегорич, Кенни, Маккенни, Мбабу, Руссийон. 

Кельн - Айнтрахт 1:1
Голы: Кайнц, 45 - Дост, 72

Кельн: Хорн, Якобс, Ляйстнер, Чихос, Эхизибуэ (Шмитц, 87), Реджбечай (Тильманн, 79), Схири, Кайнц (Хегер, 78), Борнаув, Ут (Дрекслер, 87), Кордоба (Модест, 68).

Айнтрахт Ф: Реннов, Чендлер (да Кошта, 63), Хинтереггер, Ндика, Костич, Ильзанкер, Торро, Роде (Кор, 64), Соу (де Гузман, 80), Дост, Андре Силва.

Предупреждения: Роде, Торро, Кайнц.

Хоффенхайм - Унион 4:0
Голы: Бебу, 11, Крамарич, 39, Даббур, 45+2, Баумгартнер, 68

Хоффенхайм: Бауманн - Пош, Бичакчич, Хубнер (Акпогума, 78) - Гриллитч (Цубер, 73) - Кадержабек, Гейгер (Самассеку, 58), Крамарич (Бруун-Ларсен, 74), Сков - Даббур (Баумгартнер, 58), Бебу.

Унион: Николас - Фридрих, Шлоттербек, Суботич (Паренсен, 62) - Триммель, Андрих (Кроос, 71), Промель, Райхель - Малли (Ингвартсен, 62) - Уджа (Абдуллахи, 62), Андерссон (Меес, 85).

Предупреждения: Даббур - Фридрих, Андрих, Андерссон.

Герта - Байер 2:0
Голы: Кунья, 22, Лукебакио, 54

Герта: Ярстейн - Пекарик (Клунтер, 51), Штарк, Бойата, Торунарига - Лукебакио (Эссвайн, 69), Груйич, Дарида, Платтенхардт - Пьонтек (Ибишевич, 89), Кунья.

Байер: Градецки - Драгович, Тапсоба (Аларио, 57), Та, Венделл - Баумгартлингер (Амири, 75), Арангис (Демирбай, 46) - Диби, Хаверц, Бейли (Вирц, 75) - Фолланд (Паулиньо, 46).

Предупреждения: Лукебакио, Груйич, Клунтер, Штарк - Тапсоба, Драгович, Аларио.

Падерборн - Боруссия М 1:3
Голы: Мишель, 54 - Херрманн, 4, Штиндль, 55, 73

Падерборн: Цингерле - Дрегер, Хюнемайер, Коллинз - Эванс (Мамба, 64), Риттер, Гжасула, Антви-Аджей - Сабири - Михель, Србены (Килиан, 75).

Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Янчке, Бенсебаини (Вендт, 84) - Крамер, Нойхаус - Херрманн (Траоре, 74), Штиндль (Бенеш, 74), Хофманн - Эмболо.

Предупреждения: Сабири, Хюнемайер - Бенсебаини, Янчке.

Удаление: Хюнемайер, 65.

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Теги: чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, чемпионат Германии, результаты матчей
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