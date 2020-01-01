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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в Бундеслиге

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В список попали футболисты Баварии, дортмундской Боруссии, Лейпцига, Байера и Шальке.
Роберт Левандовски, Эрлинг Холанд и Тимо Вернер
Роберт Левандовски, Эрлинг Холанд и Тимо Вернер
Getty Images

Немецкая Бундеслига огласила список игроков, которые претендуют на звание лучшего игрока сезона-2019/20.

В список кандидатов попали по два представителя Баварии и дортмундской Боруссии, а также по одному представителю Лейпцига, Байера и Шальке.

Полный список претендентов на награду:

Претенденты на звание лучшего игрока сезона в Бундеслиге
Претенденты на звание лучшего игрока сезона в Бундеслиге
bundesliga.com

  • Роберт Левандовски (Бавария);
  • Серж Гнабри (Бавария);
  • Джейдон Санчо (Боруссия Д);
  • Эрлинг Холанд (Боруссия Д);
  • Тимо Вернер (Лейпциг);
  • Кай Хаверц (Байер);
  • Амин Арит (Шальке).

Ранее сообщалось, кто стал лучшим молодым игроком Бундеслиги.

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