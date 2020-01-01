Стали известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в Бундеслиге
В список попали футболисты Баварии, дортмундской Боруссии, Лейпцига, Байера и Шальке.
Немецкая Бундеслига огласила список игроков, которые претендуют на звание лучшего игрока сезона-2019/20.
В список кандидатов попали по два представителя Баварии и дортмундской Боруссии, а также по одному представителю Лейпцига, Байера и Шальке.
Полный список претендентов на награду:
- Роберт Левандовски (Бавария);
- Серж Гнабри (Бавария);
- Джейдон Санчо (Боруссия Д);
- Эрлинг Холанд (Боруссия Д);
- Тимо Вернер (Лейпциг);
- Кай Хаверц (Байер);
- Амин Арит (Шальке).
Ранее сообщалось, кто стал лучшим молодым игроком Бундеслиги.
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