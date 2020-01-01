Стали известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в Бундеслиге

В список попали футболисты Баварии, дортмундской Боруссии, Лейпцига, Байера и Шальке.

Немецкая Бундеслига огласила список игроков, которые претендуют на звание лучшего игрока сезона-2019/20.

В список кандидатов попали по два представителя Баварии и дортмундской Боруссии, а также по одному представителю Лейпцига, Байера и Шальке.

Полный список претендентов на награду:

Претенденты на звание лучшего игрока сезона в Бундеслиге bundesliga.com

Роберт Левандовски (Бавария);

Серж Гнабри (Бавария);

Джейдон Санчо (Боруссия Д);

Эрлинг Холанд (Боруссия Д);

Тимо Вернер (Лейпциг);

Кай Хаверц (Байер);

Амин Арит (Шальке).

Ранее сообщалось, кто стал лучшим молодым игроком Бундеслиги.