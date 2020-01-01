РБ Лейпциг - Боруссия Д: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Германии

Лейпциг примет Боруссию в рамках 33-го тура Бундеслиги. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Сегодня, 20 июня, РБ Лейпциг на домашнем стадионе Ред Булл Арена примет дортмундскую Боруссию в рамках 33-го тура.

Фаворитом данной встречи, по мнению букмекеров, являются “быки“.

Так, в компании William Hill на победу хозяева установили коэффициент 2.15, в то время как триумф “шмелей“ оценили в 3.10. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.75.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие коэффициенты: победа Лейпцига - 2.15, победа Боруссии Д - 3.00, ничья - 4.00.

Начало матча запланировано на 16:30 по киевскому времени.