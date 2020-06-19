Лидер Боруссии Д продлил контракт с клубом
"Шмели" договорились с вратарем.
Вратарь Боруссии Дортмунд Роман Бюрки подписал новый контракт с немецким клубом, об этом сообщает пресс-служба “шмелей“.
Швейцарский футболист продлил контрактное соглашение с клубом до июня 2023 года. Финансовые детали сделки не сообщаются.
🚧 #BÜRKI2023 🚧#BVB verlängert mit Roman #Bürki! pic.twitter.com/tLjhew9tWp— Borussia Dortmund (@BVB) June 19, 2020
В текущем сезоне Бюрки провел за Боруссию 36 матчей, в которых пропустил 45 голов и сыграл 14 матчей “на ноль“.
Ранее сообщалось, что Левандовски - главный претендент на Золотой мяч по версии Goal.
Полная версия правил