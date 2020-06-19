Лидер Боруссии Д продлил контракт с клубом

"Шмели" договорились с вратарем.

Вратарь Боруссии Дортмунд Роман Бюрки подписал новый контракт с немецким клубом, об этом сообщает пресс-служба “шмелей“.

Швейцарский футболист продлил контрактное соглашение с клубом до июня 2023 года. Финансовые детали сделки не сообщаются.

В текущем сезоне Бюрки провел за Боруссию 36 матчей, в которых пропустил 45 голов и сыграл 14 матчей “на ноль“.

Ранее сообщалось, что Левандовски - главный претендент на Золотой мяч по версии Goal.