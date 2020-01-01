Боруссия Д - Майнц 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

"Шмели" потерпели поражение в домашнем поединке.

Боруссия Д - Майнц: видео голов и обзор матча Getty Images

Дортмунская Боруссия проиграла Майнцу в рамках 32 утра чемпионата Германии. Голы на счету Буркардта и Матеты.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Боруссия Д - Майнц:

Боруссия Д - Майнц 0:2

Голы: Буркардт, 33 Матета, 49 (пен.)

Боруссия Д: Бюрки - Пищек (Шмельцер, 54), Хуммельс, Джан - Хакими, Брандт, Витцель, Геррейру (Шульц, 82) - Азар, Холанд Санчо (Морей, 77).

Майнц: Мюллер - Баку, Сен-Жюст, Ниакате, Карикол (Бросински, 84) - Кунде (Баррейро, 75), Латца - Онисиво (Чжи, 84), Боэтиюс, Буркардт (Озтуналы, 67) - Матета (Салаи, 75).

Предупреждения: Пищек, Хуммельс, Джан, Геррейру, Хакими, Витцель - Латца, Карикол, Салаи.