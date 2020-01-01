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ТОП-5 лучших голов 31-го тура Бундеслиги

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Голы Холанда и Силвы - в подборке лучших голов 31-го тура чемпионата Германии.

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Пресс-служба Бундеслиги на своем канале в YouTube опубликовала видео самых ярких голов, которые были забиты в рамках 31-го тура чемпионата Германии.

В ТОП-5 попали Флориан Нидерлехнер (Аугсбург), Лукас Хелер (Фрайбург), Кшиштоф Пентек (Герта), Эрлинг Холанд (Боруссия Д) и Андре Силва (Айнтрахт Франкфурт).

Вашему вниманию ТОП-5 лучших голов 31-го тура:

Отметим, что после матчей 32-го тура Бавария досрочно оформила чемпионство, а Падерборн потерял все шансы на сохранение прописки в Бундеслиге.

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