Арминия обеспечила себе путевку в Бундеслигу

Арминия из Билефельда впервые за 11 лет поднимется в высший чемпионат страны по футболу.

Арминия из Билефельда стала первой командой, которая по итогам текущего сезона поднимется в первую Бундеслигу

Дело в том, что Гамбург, который также ведет борьбу за попадание в высший чемпионат Германии, в матче 32-го тура второй Бундеслиги сыграл вничью с Оснабрюком (1:1), и теперь отставание от Арминии составляет 7 пунктов.

Гамбургу осталось провести два матча, а Арминии - три, так что клуб из Билефельда уже гарантировал себе прямой выход в Бундеслигу.

Стоит сказать, что Арминия впервые сыграет в Бундеслиге с сезона-2008/09.

Отметим, что по итогам второй Бундеслиги две команды получают прямую путевку в высший дивизион, а команда, занявшая третье место, будет играть матч плей-офф против 16-й команды чемпионата Германии.

На второе место во второй Бундеслиге претендуют Штутгарт, Гамбург и Хайденхайм.

Ранее сообщалось, что Бавария досрочно стала чемпионом Германии-2019/20, а Падерборн потерял прописку в высшем дивизионе.