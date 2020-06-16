Арминия обеспечила себе путевку в Бундеслигу
Арминия из Билефельда стала первой командой, которая по итогам текущего сезона поднимется в первую Бундеслигу
Дело в том, что Гамбург, который также ведет борьбу за попадание в высший чемпионат Германии, в матче 32-го тура второй Бундеслиги сыграл вничью с Оснабрюком (1:1), и теперь отставание от Арминии составляет 7 пунктов.
Гамбургу осталось провести два матча, а Арминии - три, так что клуб из Билефельда уже гарантировал себе прямой выход в Бундеслигу.
Wir sind zurück in der #Bundesliga! 💙#AlleACHTungArminia pic.twitter.com/ITl43ZwSte— DSC ArminiaBielefeld (@arminia) June 16, 2020
Стоит сказать, что Арминия впервые сыграет в Бундеслиге с сезона-2008/09.
It's official: Welcome back, @arminia! 👋 pic.twitter.com/vWRYHvZSVE— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 16, 2020
Отметим, что по итогам второй Бундеслиги две команды получают прямую путевку в высший дивизион, а команда, занявшая третье место, будет играть матч плей-офф против 16-й команды чемпионата Германии.
На второе место во второй Бундеслиге претендуют Штутгарт, Гамбург и Хайденхайм.
Ранее сообщалось, что Бавария досрочно стала чемпионом Германии-2019/20, а Падерборн потерял прописку в высшем дивизионе.
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