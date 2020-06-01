Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Левандовски: Для нас был непростой сезон, мы долго вели борьбу за титул

Комментариев: 0
Польский футболист доволен, что команда завоевала чемпионский титул за два тура до окончания сезона.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Нападающий Баварии Роберт Левандовски, который принес команде победу над Вердером, прокомментировал досрочное чемпионство мюнхенского клуба.

Читай также: Левандовски - главный претендент на Золотой мяч по версии Goal

“Мы - чемпионы Германии. Конечно, крайне сложно праздновать это без болельщиков на трибунах, нам не хватает их страсти. Но все равно, мы довольны этим успехом. Для нас был непростой сезон, мы долго вели борьбу за титул, и я надеюсь, что скоро мы сможем праздновать вместе с фанатами.

В первом тайме Вердер играл более оборонительно, но играл хорошо. Во втором тайме мы должны были еще забивать, тогда нам было бы проще. Мы показали, что являемся лучшей командой Германии. Теперь мы хотим сыграть еще лучше в Лиге чемпионов", - цитирует Левандовски официальный сайт Баварии.

Ранее сообщалось, что Падерборн потерял все шансы на сохранение прописки в чемпионате Германии.

Поделись:
Теги: Роберт Левандовски, Бавария, чемпионат Германии по футболу, футбол, Бундеслига, чемпионат Германии, чемпионство
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь