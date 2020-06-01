Левандовски: Для нас был непростой сезон, мы долго вели борьбу за титул

Польский футболист доволен, что команда завоевала чемпионский титул за два тура до окончания сезона.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски, который принес команде победу над Вердером, прокомментировал досрочное чемпионство мюнхенского клуба.

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“Мы - чемпионы Германии. Конечно, крайне сложно праздновать это без болельщиков на трибунах, нам не хватает их страсти. Но все равно, мы довольны этим успехом. Для нас был непростой сезон, мы долго вели борьбу за титул, и я надеюсь, что скоро мы сможем праздновать вместе с фанатами.

В первом тайме Вердер играл более оборонительно, но играл хорошо. Во втором тайме мы должны были еще забивать, тогда нам было бы проще. Мы показали, что являемся лучшей командой Германии. Теперь мы хотим сыграть еще лучше в Лиге чемпионов", - цитирует Левандовски официальный сайт Баварии.

Ранее сообщалось, что Падерборн потерял все шансы на сохранение прописки в чемпионате Германии.