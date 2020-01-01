Вердер - Бавария 0:1 видео гола и обзор матча чемпионата Германии
В матче 32-го тура чемпионата Германии Бавария на выезде одолела Вердер благодаря единственному голу Роберта Левандовски.
Эта победа позволила мюнхенскому клубу досрочно оформить чемпионство - у дортмундской Боруссии, идущей второй в турнирной таблице Бундеслиги, не осталось шансов догнать Баварию.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Вердер - Бавария:
Вердер - Бавария 0:1
Гол: Левандовски, 43.
Вердер: Павленка - Гебре Селассие, Велькович (Писсаро, 88), Мойсандер, Фридль - Классен (Фуллькруг, 84), Фогт (Лангкамп, 46), Эггештайн - Биттенкурт (Бартельс, 62), Осако, Рашица (Сарджент, 62).
Бавария: Нойер - Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис - Киммих, Горецка - Гнабри (Эрнандес, 82), Мюллер, Коман - Левандовски.
Предупреждения: Эггештайн, Лангкамп - Дэвис, Киммих.
Удаление: Дэвис, 79 (повторное предупреждение)
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