Вердер - Бавария 0:1 видео гола и обзор матча чемпионата Германии

Бавария добыла минимальную победу и оформила очередное чемпионство.

Бавария - Вердер: обзор матча Getty Images

В матче 32-го тура чемпионата Германии Бавария на выезде одолела Вердер благодаря единственному голу Роберта Левандовски.

Эта победа позволила мюнхенскому клубу досрочно оформить чемпионство - у дортмундской Боруссии, идущей второй в турнирной таблице Бундеслиги, не осталось шансов догнать Баварию.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Вердер - Бавария:

Вердер - Бавария 0:1

Гол: Левандовски, 43.

Вердер: Павленка - Гебре Селассие, Велькович (Писсаро, 88), Мойсандер, Фридль - Классен (Фуллькруг, 84), Фогт (Лангкамп, 46), Эггештайн - Биттенкурт (Бартельс, 62), Осако, Рашица (Сарджент, 62).

Бавария: Нойер - Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис - Киммих, Горецка - Гнабри (Эрнандес, 82), Мюллер, Коман - Левандовски.

Предупреждения: Эггештайн, Лангкамп - Дэвис, Киммих.

Удаление: Дэвис, 79 (повторное предупреждение)