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Бавария обыграла Вердер и досрочно стала чемпионом Германии

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Мюнхенскому клубу хватило одного гола, чтобы стать чемпионом сезона-2019/20.
Бавария досрочно стала чемпионом Германии
Бавария досрочно стала чемпионом Германии
Getty Images

В матче 32-го тура чемпионата Германии Бавария на выезде одолела Вердер со счетом 0:1.

С первых минут встречи гости завладели инициативой и пытались забить гол, правда им это никак не удавалось. В середине поединка мох забить Йозуа Киммих, но мяч угодил в перекладину. Однако под конец тайма все же удалось отправить мяч в сетку - Боатенг закинул мяч на Левандовски из глубины в штрафную площадь, а тот расстрелял ворота Павленки.

Во второй половине встречи Вердер пытался изменить ситуацию при помощи замен, но это не помогало. Однако на помощь пришла сама Бавария - Дэвис получил вторую желтую и на 79-й минуте покинул поле.

Бавария минимально обыграла Вердер
Бавария минимально обыграла Вердер
Getty Images

Хозяева сразу же усилили линию атаки и постарались сравнять счет. У них это почти получилось - на последней минуте основного времени Осако смахнул мяч в дальний угол ворот, но Нойер в отличном прыжке спас Баварию. Хозяева так и не смогли организовать финальный штурм, свисток арбитра зафиксировал минимальную победу Баварии.

Таким образом, эта победа принесла Баварии досрочную победу в чемпионате Германии-2019/20. За два тура до окончания сезона у мюнхенцев 76 очков, а у ближайшего соперника - Боруссии Д - 66, хотя и есть матч в запасе, но это уже не поможет догнать Баварию.

Бавария празднует досрочное чемпионство
Бавария празднует досрочное чемпионство
Getty Images

Вердер - Бавария 0:1
Гол: Левандовски, 43.

Вердер: Павленка - Гебре Селассие, Велькович (Писсаро, 88), Мойсандер, Фридль - Классен (Фуллькруг, 84), Фогт (Лангкамп, 46), Эггештайн - Биттенкурт (Бартельс, 62), Осако, Рашица (Сарджент, 62).

Бавария: Нойер - Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис - Киммих, Горецка - Гнабри (Эрнандес, 82), Мюллер, Коман - Левандовски.

Предупреждения: Эггештайн, Лангкамп - Дэвис, Киммих.

Удаление: Дэвис, 79 (повторное предупреждение)

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Теги: Бавария, Вердер, чемпионат Германии по футболу, футбол, Бундеслига, чемпионат Германии, чемпионство
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