Падерборн потерял прописку в Бундеслиге

Поражение команды в очередном туре чемпионата Германии лишило ее шансов на сохранение места.

В рамках 32-го тура чемпионата Германии Падерборн уступил Унион Берлину с минимальным счетом - 0:1.

Таким образом, это поражение лишило команду математических шансов на сохранение прописки по итогам сезона.

На данный момент, за два тура до завершения сезона в Бундеслиге, клуб имеет 20 очков, а у ближайших соперников в борьбе за выживание - Вердера и Фортуны, - по 28 пунктов.

Ранее сообщалось, что Бавария показала новую домашнюю форму на сезон-2020/21.