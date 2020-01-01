Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Падерборн потерял прописку в Бундеслиге

Комментариев: 0
Поражение команды в очередном туре чемпионата Германии лишило ее шансов на сохранение места.
Падерборн вылетел из Бундеслиги
Падерборн вылетел из Бундеслиги
Getty Images

В рамках 32-го тура чемпионата Германии Падерборн уступил Унион Берлину с минимальным счетом - 0:1.

Таким образом, это поражение лишило команду математических шансов на сохранение прописки по итогам сезона.

На данный момент, за два тура до завершения сезона в Бундеслиге, клуб имеет 20 очков, а у ближайших соперников в борьбе за выживание - Вердера и Фортуны, - по 28 пунктов.

Ранее сообщалось, что Бавария показала новую домашнюю форму на сезон-2020/21.

Поделись:
Теги: Падерборн, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь