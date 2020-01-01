Падерборн потерял прописку в Бундеслиге
Поражение команды в очередном туре чемпионата Германии лишило ее шансов на сохранение места.
В рамках 32-го тура чемпионата Германии Падерборн уступил Унион Берлину с минимальным счетом - 0:1.
Таким образом, это поражение лишило команду математических шансов на сохранение прописки по итогам сезона.
На данный момент, за два тура до завершения сезона в Бундеслиге, клуб имеет 20 очков, а у ближайших соперников в борьбе за выживание - Вердера и Фортуны, - по 28 пунктов.
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