Боруссия М - Вольфсбург 3:0 видео голов и обзор матча Бундеслиги

Боруссия Менхенгладбах разобралась с Вольфсбургом в очередном туре чемпионата Германии.

Боруссия М - Вольфсбург: видео голов Getty Images

В матче 32-го тура чемпионата Германии Боруссия Менхенгладбах одолела Вольфсбург, забив три безответных гола в ворота соперника.

Дублем в этой встрече отличился Хофманн, а еще один мяч себе в актив записал Штиндль.

Победа позволила "жеребятам" подняться на четвертую строчку в турнирной таблице, а "волки" остались на шестом месте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Боруссия М - Вольфсбург:

Боруссия М - Вольфсбург 3:0

Голы: Хофманн, 10, 30, Штиндль, 65

Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Лайнер, Нойхаус (Дукуре, 90), Хофманн, Крамер, Траоре (Херрманн, 72), Эмболо (Бенеш, 81), Штиндль (Беннеттс, 90)

Вольфсбург: Кастельс, Понграчич (Кнохе, 72), Мбабу, Брукс, Герхардт (Гилавоги, 70), Шлагер, Штеффен, Арнольд (Брекало, 60), Клаус (Мармуш, 70), Жоао Виктор (Гинчек, 70), Вегорст

Предупреждения: Понграчич, Вегорст, Эльведи, Мбабу, Гилавоги.