Боруссия М разгромила Вольфсбург
Хозяева забили три безответных гола в ворота соперника.
Вольфсбург уступил менхенгладбахской Боруссии в рамках 32 тура чемпионата Германии. Дубль на счету Хофманна.
Боруссия М - Вольфсбург 3:0
Голы: Хофманн, 10, 30, Штиндль, 65
Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Лайнер, Нойхаус (Дукуре, 90), Хофманн, Крамер, Траоре (Херрманн, 72), Эмболо (Бенеш, 81), Штиндль (Беннеттс, 90)
Вольфсбург: Кастельс, Понграчич (Кнохе, 72), Мбабу, Брукс, Герхардт (Гилавоги, 70), Шлагер, Штеффен, Арнольд (Брекало, 60), Клаус (Мармуш, 70), Жоао Виктор (Гинчек, 70), Вегорст
Предупреждения: Понграчич, Вегорст, Эльведи, Мбабу, Гилавоги.
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