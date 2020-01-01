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Флик: В матче с Вердером хотим добиться поставленной цели

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Наставник баварцев не собирается раздавать подарки сопернику.
Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик
Getty Images

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящий матч с Вердером, после которого его команда может оформить чемпионство.

“У нас есть время, чтобы отдохнуть и собраться с силами. Я не чувствую, что кто-то из футболистов устал и не готов играть.

Игроки Вердера постараются закрывать свободные зоны. У них есть быстрые футболисты, которые умеют переключаться в контратаки. В декабре мы это уже видели.

В последнем поединке они доказали, что у них атака очень высокого уровня. Но мы смотрим на себя и не хотим раздавать подарки. Хотим добиться поставленной цели. Все в наших руках“, - цитирует Флика официальный сайт клуба.

Матч Вердер - Бавария состоится сегодня, 16 июня, в 21:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Ханс-Дитер Флик, Бавария, чемпионат Германии, Бундеслига, Вердер
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Источник: fcbayern.com

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