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Фавр: Бавария - лучшая команда, я могу только поздравить Флика

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Швейцарский специалист рад за своего коллегу.
Люсьен Фавр
Люсьен Фавр
Getty Images

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал тот факт, что Бавария практически гарантировала себе чемпионство.

“Я очень рад за своего коллегу из Баварии. Он делает очень отличную работу. Я могу только поздравить его.

Я все еще не могу забыть нашу игру с Баварией. Был очевидный пенальти на 60-й минуте, когда мяч попал в руку Боатенга. Это бы изменило все, интрига в чемпионате бы вернулась. Мы были близки. Но мы должны признать, что Бавария явно лучшая команда“, - цитирует Флика Goal.

Напомним, за три тура до окончания чемпионата Германии Бавария опережает Боруссию Д на семь пунктов.

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Теги: футбол, Боруссия Д, чемпионат Германии, Бундеслига, Люсьен Фавр, Бавария
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